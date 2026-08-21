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#Roman étranger

Tzigane, mais le plus beau de tous

Kristian Novak

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Dans le nord de la Croatie, entre la Drave et la Mura, un crime sanglant fissure l'ordre silencieux des villages, où Croates et Roms peinent à vivre ensemble. Des accusations sont lancées, les lignes se durcissent. Pourtant, très vite, la question n'est plus seulement celle de la faute, mais de ce qui, en profondeur, a pu y mener. Une femme revenue de tout. Un jeune Rom à la vie suspendue. Un réfugié hanté par sa propre perte. Un policier aux prises avec la vérité. Leurs voix s'entrecroisent, divergent, et font surgir une autre histoire ? : celle d'un amour contre toute attente, provocation vive dans un monde traversé par les frontières, les peurs et le rejet. Avec Tzigane, mais le plus beau de tous, Kristian Novak signe un roman européen puissant, où l'intensité des émotions révèle toute l'ampleur des fractures contemporaines. "Un de ces grands romans qui se font rares. Intrigant et provocateur, brutalement réaliste et doucement lyrique, marqué par les phobies qui l'ont engendré et qu'il engendre lui-même. ? " Jutarnji List (Croatie) "L'une des histoires d'amour les plus saisissantes de ces dernières décennies. ? " Globus (Croatie). "? D'une brûlante actualité, une oeuvre engagée et provocante. ? " Dagbladet (Norvège) - Meilleurs romans étrangers 2021 "? Un roman d'une force et d'une portée intemporelles remarquables. ? " Jury du prix Tportal du meilleur roman croate de l'année "? Un chef-d'oeuvre. ? " Hrvatski Radio 3 (Croatie)

Par Kristian Novak
Chez Les Argonautes

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Auteur

Kristian Novak

Editeur

Les Argonautes

Genre

Littérature serbo-croate et sl

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Tzigane, mais le plus beau de tous

Kristian Novak trad. Chloé Billon

Paru le 21/08/2026

600 pages

Les Argonautes

24,90 €

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