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#Roman francophone

Fille de

Anne Pitteloud

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Dans ce premier roman à l'intrigue tendue, Anne Pitteloud fait le récit saisissant d'un héritage toxique. Réflexion sur la création et le poids de l'imposture, "Fille de" est l'histoire poignante d'une femme en quête de sa propre voix. Le légendaire écrivain Christian Monnay s'est éteint, laissant derrière lui trente ans de silence et une pile de manuscrits inédits. Pour sa veuve aveugle, ils sont la promesse d'une ultime rencontre avec le génie de son mari. Mais en ouvrant ces manuscrits, leur fille Chloé est atterrée. Ils sont vides ! Pour éviter de briser le coeur de sa mère, elle commet l'irréparable : elle lui lit son propre roman, celui qu'elle écrit en secret, en le faisant passer pour celui du grand homme. Le piège se referme lorsque l'oeuvre, jugée magistrale, est publiée. Chloé devient alors le fantôme de son propre talent, dépossédée de son identité et de son oeuvre. Est-elle condamnée à rester à jamais la "fille de" ?

Par Anne Pitteloud
Chez Finitude Editions

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Auteur

Anne Pitteloud

Editeur

Finitude Editions

Genre

Littérature française

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Fille de

Anne Pitteloud

Paru le 21/08/2026

256 pages

Finitude Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782363392541
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