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#Roman francophone

Le Nénuphar

Alexandrine Descotes

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Dix années passées à apprivoiser le silence d'un père et à recomposer l'histoire d'une famille liée à celle de la médecine. Une ode au courage et une histoire hors du commun. " J'écris pour écraser la honte. Ecraser la honte et faire jaillir la fierté. J'écris parce que je suis fière de mon père. " En 2007, à l'âge de dix-huit ans, Alexandrine Descotes se demande pour la première fois pourquoi elle, son frère et sa soeur sont nés triplés par fécondation in vitro. En quête de réponses, elle se tourne vers ses grands-parents paternels. Colette, sa grand-mère, entrouvre alors la porte d'un secret familial longtemps tu. A la fin des années 1950, à Lyon, la vie d'un jeune couple bascule : le corps de leur nouveau-né ne ressemble à aucun autre. Les médecins parlent d'un cas exceptionnel, " aussi rare que de gagner le gros lot à la Loterie nationale ". Face à leur impuissance, Colette et Gérard refusent de céder à la fatalité : ils mettront tout en oeuvre pour que leur fils puisse vivre dignement. Ce que cela supposera de force et de courage, la narratrice va le découvrir, et nous avec elle. En chemin : des épreuves, des rencontres, et surtout, de l'amour. Le Nénuphar est une enquête familiale subtile qui traverse les silences et les époques, une histoire hors du commun.

Par Alexandrine Descotes
Chez Le Bruit du monde

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Auteur

Alexandrine Descotes

Editeur

Le Bruit du monde

Genre

Littérature française

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Le Nénuphar

Alexandrine Descotes

Paru le 20/08/2026

190 pages

Le Bruit du monde

19,00 €

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