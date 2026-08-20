2005. Les technologies dites "nouvelles" s'imposent. Avant-poste d'une surveillance généralisée pour les uns, espace illimité de création pour les autres, la Toile s'étend, les communautés virtuelles se créent, la popularité des blogs explose. Parmi eux, celui tenu par l'intrigante Lady W, mystérieuse romancière qui égrène les souvenirs de son existence sulfureuse et prétend offrir à ses lecteurs un aperçu des cuisines de la création. Les aficionados de Lady W deviennent de plus en plus nombreux. Parmi eux, Fabrice Cami, romancier à la carrière embourbée, Hélène, bibliothécaire divorcée, Kevin, adolescent passionné de littérature, et Chloé, journaliste dont l'émission va bientôt être supprimée. Ils échangent leurs impressions, recoupent leurs informations et décident, sur un coup de tête, d'aller à la rencontre de Lady W, à San Sebastian. Un voyage troublant à la recherche d'une vérité changeante, où les masques vont tomber. Car qui peut dire où se situent les frontières entre la fiction et la réalité ?