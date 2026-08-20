La douleur et le soin

Dans les années 1970, la " méthode Karman " accompagne la légalisation progressive de l'avortement. Simple, peu coûteuse, reposant sur l'aspiration à l'aide de seringues et de canules en plastique souple, elle matérialise un idéal inédit : celui d'un avortement " en douceur ", rompant radicalement avec les pratiques et les imaginaires de l'époque. L'itinéraire d'un homme, encore méconnu, sert de fil conducteur à cette histoire. Promoteur infatigable de la méthode qu'il a contribué à mettre au point, Harvey Karman passe tour à tour de criminel à militant de l'avortement libre, de héros sauvant des femmes violées à ennemi des féministes. Son parcours et celui de ses canules reflètent les contradictions de la révolution médicale et politique que constitue l'accès des femmes à l'avortement. A travers une enquête minutieuse, cet ouvrage plonge dans une histoire à la fois matérielle et globale, où un petit dispositif portable colporté par un avorteur, puis adapté par des médecins et des militant. es, a circulé dans le monde entier. Au coeur de rapports de pouvoir quotidiens comme d'enjeux géopolitiques, la diffusion de la méthode Karman a accompagné l'une des grandes révolutions sensibles du XXe siècle : la transformation de l'avortement en soin.