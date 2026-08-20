Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La douleur et le soin

Bibia Pavard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans les années 1970, la " méthode Karman " accompagne la légalisation progressive de l'avortement. Simple, peu coûteuse, reposant sur l'aspiration à l'aide de seringues et de canules en plastique souple, elle matérialise un idéal inédit : celui d'un avortement " en douceur ", rompant radicalement avec les pratiques et les imaginaires de l'époque. L'itinéraire d'un homme, encore méconnu, sert de fil conducteur à cette histoire. Promoteur infatigable de la méthode qu'il a contribué à mettre au point, Harvey Karman passe tour à tour de criminel à militant de l'avortement libre, de héros sauvant des femmes violées à ennemi des féministes. Son parcours et celui de ses canules reflètent les contradictions de la révolution médicale et politique que constitue l'accès des femmes à l'avortement. A travers une enquête minutieuse, cet ouvrage plonge dans une histoire à la fois matérielle et globale, où un petit dispositif portable colporté par un avorteur, puis adapté par des médecins et des militant. es, a circulé dans le monde entier. Au coeur de rapports de pouvoir quotidiens comme d'enjeux géopolitiques, la diffusion de la méthode Karman a accompagné l'une des grandes révolutions sensibles du XXe siècle : la transformation de l'avortement en soin.

Par Bibia Pavard
Chez La Découverte

|

Auteur

Bibia Pavard

Editeur

La Découverte

Genre

Histoire de la philosophie des

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur La douleur et le soin par Bibia Pavard

Commenter ce livre

 

La douleur et le soin

Bibia Pavard

Paru le 20/08/2026

323 pages

La Découverte

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782348080807
9782348080807
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.