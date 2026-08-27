Avec un style élégant et précis, Nora Bossong raconte le destin d'un homme, Hans, mêlé à celui de Magda Goebbels, alors que le fascisme déploie son manteau brun sur l'Europe. Berlin, 1919. Hans et Hellmut, camarades d'école, deviennent amis. Une amitié intime teintée d'ambiguité : Hans tombe amoureux d'Hellmut, lui-même épris de sa belle-mère Magda. Quand Hellmut disparaît, Hans se rapproche de Magda, et leur liaison s'étend jusqu'à ce que celle-ci rencontre son futur mari : Joseph Goebbels. Très vite, l'image de Magda, " mère modèle " du Troisième Reich, accompagnée de ses enfants, sature les journaux nazis. Hans, quant à lui, est de plus en plus menacé en raison de son homosexualité. Pourtant, il continue de servir un régime qui persécute ses semblables. Ce que nous sommes entrelace les trajectoires de Magda et de Hans pris dans la tourmente de l'Histoire et pose la terrible question de ce que nous choisissons de faire ou de ne pas faire.