Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

Ce que nous sommes

Nora Bossong

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec un style élégant et précis, Nora Bossong raconte le destin d'un homme, Hans, mêlé à celui de Magda Goebbels, alors que le fascisme déploie son manteau brun sur l'Europe. Berlin, 1919. Hans et Hellmut, camarades d'école, deviennent amis. Une amitié intime teintée d'ambiguité : Hans tombe amoureux d'Hellmut, lui-même épris de sa belle-mère Magda. Quand Hellmut disparaît, Hans se rapproche de Magda, et leur liaison s'étend jusqu'à ce que celle-ci rencontre son futur mari : Joseph Goebbels. Très vite, l'image de Magda, " mère modèle " du Troisième Reich, accompagnée de ses enfants, sature les journaux nazis. Hans, quant à lui, est de plus en plus menacé en raison de son homosexualité. Pourtant, il continue de servir un régime qui persécute ses semblables. Ce que nous sommes entrelace les trajectoires de Magda et de Hans pris dans la tourmente de l'Histoire et pose la terrible question de ce que nous choisissons de faire ou de ne pas faire.

Par Nora Bossong
Chez Editions Les Escales

|

Auteur

Nora Bossong

Editeur

Editions Les Escales

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce que nous sommes par Nora Bossong

Commenter ce livre

 

Ce que nous sommes

Nora Bossong trad. Rose Labourie

Paru le 27/08/2026

352 pages

Editions Les Escales

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782365699426
9782365699426
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.