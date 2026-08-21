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#Roman étranger

Pampa

Eduardo Fernando Varela

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Dans lapampa, plaine couverte à perte de vue de champs de maïs, un train postal interminable, chargé de marchandises inutiles et de lettres sans destinataires, traverse des paysages envahis par le silence. Les distances ici se comptent en villages que les villageois eux-mêmes confondent (Los Maïzes, La Polentita, Santa Maïzena, El Maïzorcal), le temps imite la logique entremêlée des voies ferrées et les quatre membres de l'équipage ne semblent pouvoir vivre qu' "entre deux gares" ... Jusqu'à ce qu'un objet énorme et mystérieux tombé des montagnes vienne soudain bouleverser cette vieille routine. Dans ce décor insolite et obsédant peuplé de personnages attachants, extravagants ou haïssables, Eduardo F. Varela, auteur des très remarqués Patagonie route 203 et Roca Pelada, écrit un roman hypnotique où le quotidien ferroviaire se transforme en expérience métaphysique cocasse et où la géographie indomptable du sud du monde devient humour, imagination extraordinaire et dépaysement garanti. "Les récits d'Eduardo F. Varela ont un charme irrésistible". L'Obs Eduardo F. VARELA vit entre Buenos Aires, où il écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision, et Venise, où il vend des cartes anciennes. Il est l'auteur de Patagonie route 203 et de Roca Pelada, qui ont connu un grand succès. Pampa est son troisième roman.

Par Eduardo Fernando Varela
Chez Editions Métailié

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Auteur

Eduardo Fernando Varela

Editeur

Editions Métailié

Genre

Littérature Espagnole

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Pampa

Eduardo Fernando Varela trad. René Solis

Paru le 21/08/2026

336 pages

Editions Métailié

22,50 €

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