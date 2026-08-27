Rêvant de romance, de mots rares et de rejoindre la France de ses origines, Mila a grandi dans un hôtel à New York entre June, mère flamboyante et louve de la finance aussi absente que toxique, et Lupita, nounou-confidente réjouie à l'accent colombien irrésistible. L'équilibre acrobatique de leur American Dream va valser pour de bon avec la crise des subprimes de 2008, retournant leurs vies comme des chaussettes, jusqu'aux confins de la pampa provençale. Parfum de catastrophe générale pour l'épopée de ces trois femmes prises dans la tourmente du capitalisme sauvage : la débâcle n'a jamais eu autant de panache ! Marie Colombe est une autrice et poète franco-italo-colombienne d'origine Quillacinga et Incas. Elle vit de sa plume qu'elle prête au cinéma, à l'audiovisuel, et aux artistes. Le Bruit du melon qui explose est son premier roman.