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#Roman francophone

Les agitées

Camille Zabka

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Plantée comme un refuge au milieu des bois, la Haute-Ile ne ressemble en rien à un hôpital psychiatrique. Pourtant, derrière la beauté des murs, d'étranges événements ont lieu. Olga, jeune mère en post-partum venue s'installer dans l'hôpital avec son mary psychiatre ; Josépha, auxiliaire de crèche précaire et isolée ; et Elsa, jeune enquêtrice tenace, voient leurs destins se nouer. Dans ce décor hanté par Camille Claudel et toutes les autres patientes qu'on a autrefois enfermées ici, le passé remonte, fissure les murs et interroge : d'où vient vraiment la folie - du lieu, des femmes, ou du sort qu'on leur réserve ?

Par Camille Zabka
Chez La Tribu

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Auteur

Camille Zabka

Editeur

La Tribu

Genre

Littérature française

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Les agitées

Camille Zabka

Paru le 19/08/2026

304 pages

La Tribu

21,00 €

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