Lolita B. couple pourquoi Lolita B. ne voit plus son fils Lolita B. va-t-elle revenir à la télévision Lolita B. riche qui est Lolita B. Femme devenue spectacle, Lolita B. a été exposée, scrutée, commentée, jugée. Derrière l'image, il y a pourtant une enfant qui n'a jamais quitté la pièce où tout a commencé. Car la guerre ne se déroule pas toujours là où on l'attend. Souvent elle a lieu dans les corps, dans les familles, dans les maisons, dans les souvenirs impossibles que l'on ne partage pas. Avec De guerre ou d'ailleurs, Séverine Chevalier signe un roman puissant sur la honte, l'exploitation des corps et la possibilité - fragile - de suspendre le cycle de la violence.