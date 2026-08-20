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#Roman francophone

De guerre ou d'ailleurs

Séverine Chevalier

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Lolita B. couple pourquoi Lolita B. ne voit plus son fils Lolita B. va-t-elle revenir à la télévision Lolita B. riche qui est Lolita B. Femme devenue spectacle, Lolita B. a été exposée, scrutée, commentée, jugée. Derrière l'image, il y a pourtant une enfant qui n'a jamais quitté la pièce où tout a commencé. Car la guerre ne se déroule pas toujours là où on l'attend. Souvent elle a lieu dans les corps, dans les familles, dans les maisons, dans les souvenirs impossibles que l'on ne partage pas. Avec De guerre ou d'ailleurs, Séverine Chevalier signe un roman puissant sur la honte, l'exploitation des corps et la possibilité - fragile - de suspendre le cycle de la violence.

Par Séverine Chevalier
Chez Manufacture de livres éditions

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Auteur

Séverine Chevalier

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Littérature française

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De guerre ou d'ailleurs

Séverine Chevalier

Paru le 20/08/2026

192 pages

Manufacture de livres éditions

18,90 €

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Scannez le code barre 9782385533625
9782385533625
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