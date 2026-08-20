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#Roman francophone

La dernière des Wilberforce

Julia Kerninon

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Waldo accepte à contrecoeur de se rendre à la fête que sa mère, autrice à succès, organise sur la presqu'île. Six cents hectares de liberté, les dunes sous le vent, les criques désertes... Chaque été depuis l'enfance, Waldo et son frère Adam retrouvaient là les soeurs Wilberforce : Annabel, la cheffe de bande, et Olivia, plus secrète. Entre eux, ils s'appelaient les " jumeaux cosmiques ". Mais l'adolescence est venue à bout de leur bonheur. Dix ans ont passé. A la nuit tombée, la fête se transforme en un théâtre de révélations, où chacun doit regarder en face ce qu'il a fait, ignoré ou tu. La Dernière des Wilberforce est un roman tempétueux et fascinant sur les amours perdues, la maternité, la violence, la responsabilité, le besoin de réparation et le désir de liberté.

Par Julia Kerninon
Chez Iconoclaste (l')

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Auteur

Julia Kerninon

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Littérature française

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La dernière des Wilberforce

Julia Kerninon

Paru le 20/08/2026

Iconoclaste (l')

21,50 €

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Scannez le code barre 9782378805944
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