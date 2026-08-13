Au coeur d'une ville divisée par un imposant mur frontalier, Héléna travaille pour une agence de rénovation. Elle répare des balcons, colmate des toitures et plonge momentanément dans l'intimité de ses clients. Partout, rues, parcs et logements se laissent lentement envahir par la flore et la faune. Le lierre et les roseaux gagnent du terrain, les iguanes tombent des arbres et la pluie étend son règne. Dans ce monde régulé par les agences et sillonné par les gardes-frontière, Héléna file à vélo avec sa remorque à outils, tentant de semer les monstres du passé qui la poursuivent. Un jour, dans le sous-sol humide d'un immeuble, elle découvre un groupe de tunneliers clandestins et un espoir fou monte en elle : traverser avec eux. Le mur déploie une métaphore politique et existentielle où résonnent la force de la nature, le travail des mains et le rêve de l'exil.