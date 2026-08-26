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#Roman étranger

Le Livre de la disparition

Ibtisam Azem

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A Tel-Aviv, Ariel et Alaa sont voisins et amis. L'un est un journaliste israélien, l'autre, un cameraman palestinien, hanté par le souvenir de sa grand-mère récemment décédée. Un matin, Israël se réveille abasourdi : tous les Palestiniens ont disparu. Plus d'ouvriers, de serveurs, de chauffeurs... Le pays est à l'arrêt. Alors que le gouvernement tente de déterminer si cette disparition représente un danger pour l'Etat, Ariel pénètre dans l'appartement d'Alaa pour enquêter et découvre son journal. En le lisant, il va peu à peu prendre conscience de la douleur et de la colère que son ami a toujours contenues. Empreint de réalisme magique, Le Livre de la disparition renverse habilement les perspectives sur la question israélo-palestinienne et met en lumière l'invisibilisation d'un peuple et d'une histoire. Sobre et évocateur, le roman fait résonner le drame de l'exode palestinien de 1948 et explore la persistance des souvenirs, qui blessent autant qu'ils consolent.

Par Ibtisam Azem
Chez Editions Denoël

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Auteur

Ibtisam Azem

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature arabe

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Le Livre de la disparition

Ibtisam Azem trad. Leïla Tahir

Paru le 26/08/2026

304 pages

Editions Denoël

21,00 €

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9782207188392
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