" A quinze ans, Thessa rencontre Noé et Jypsi dans les couloirs du lycée. Commence alors une amitié magnifique et complexe. Fille d'une mère française et d'un père zanzibari, Thessa vient d'un monde bourgeois où personne ne lui ressemble. Noé a grandi en banlieue et rêve d'une autre vie que la sienne. Jypsi, elle, veut faire du cinéma, connaître la gloire. Vingt ans ont passé. Vingt ans à s'aimer et se fuir, se trahir et se retrouver, entre Zanzibar, Londres, Paris et Los Angeles. Dans une longue lettre, Thessa confie à Blue, la fille de Jypsi, devenue adolescente, la tragédie qui a bouleversé leurs vies. Vagabondes est le roman d'une génération tiraillée entre des désirs contradictoires, enfermée dans des représentations trop étroites de l'amour et de l'identité. Une fresque sensuelle, une ode à l'imagination et aux nouvelles façons d'aimer. "