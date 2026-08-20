Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Vagabondes

Joséphine Tassy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" A quinze ans, Thessa rencontre Noé et Jypsi dans les couloirs du lycée. Commence alors une amitié magnifique et complexe. Fille d'une mère française et d'un père zanzibari, Thessa vient d'un monde bourgeois où personne ne lui ressemble. Noé a grandi en banlieue et rêve d'une autre vie que la sienne. Jypsi, elle, veut faire du cinéma, connaître la gloire. Vingt ans ont passé. Vingt ans à s'aimer et se fuir, se trahir et se retrouver, entre Zanzibar, Londres, Paris et Los Angeles. Dans une longue lettre, Thessa confie à Blue, la fille de Jypsi, devenue adolescente, la tragédie qui a bouleversé leurs vies. Vagabondes est le roman d'une génération tiraillée entre des désirs contradictoires, enfermée dans des représentations trop étroites de l'amour et de l'identité. Une fresque sensuelle, une ode à l'imagination et aux nouvelles façons d'aimer. "

Par Joséphine Tassy
Chez Iconoclaste (l')

|

Auteur

Joséphine Tassy

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Vagabondes par Joséphine Tassy

Commenter ce livre

 

Vagabondes

Joséphine Tassy

Paru le 20/08/2026

629 pages

Iconoclaste (l')

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805913
9782378805913
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.