Margherita Sarfatti, autrefois maîtresse éblouissante de Mussolini et femme de lettres influente, revient à l'été 1947 dans sa villa du Frioul. Sortant d'un long exil forcé, elle retrouve une Italie dévastée par la guerre : les paysages semblent figés dans le temps, mais les fantômes du passé rôdent partout. Peu à peu, ressurgissent les souvenirs douloureux - sa soeur Nella disparue dans les camps, les silences de famille, les idéaux brisés. Face à ce paysage de ruines, seule la poésie lui offre un refuge. Serge Airoldi tisse dans Signora Sarfatti le portrait intime d'une femme singuL'histoire fascinante de Margherita Sarfatti, Juive et longtemps maîtresse de Mussolini, sous la plume de Serge Airoldi. lière prise dans les remous de l'Histoire. En mêlant savamment souvenirs personnels et grandes convulsions du XX ? siècle, il révèle l'ombre qui plane sur une époque en reconstruction. Loin de décrire seulement une page d'histoire, ce roman nous entraîne au coeur des émotions et des secrets : sous la pleine lune d'un ciel brûlant de mémoire, Margherita doit affronter ses démons. Apre et lumineux, Signora Sarfatti est une plongée saisissante dans la mémoire, où s'entremêlent la douleur d'un peuple et la puissance de l'art, prêts à faire naître l'espoir d'un nouvel aube.