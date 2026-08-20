Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le dernier présage de Victoria Woodhull

Maxim Schwartz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un premier roman aussi subtil qu'exubérant, qui ressuscite une figure hors du commun et oubliée de l'histoire : Victoria Woodhull. " Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, je meurs. " C'est par ces mots que, le 9 juin 1927, Victoria Woodhull annonce à son domestique Ménélas Daisastre, un jeune Marseillais traumatisé par la Grande Guerre, qu'elle entame la dernière journée de son existence. A quatre-vingt-huit ans, elle est coutumière de prédictions catastrophiques au manoir de Norton Park. Ses extravagances proverbiales ainsi que ses contradictions animent et contaminent le quotidien du personnel, au même titre que les récits morcelés de son passé, dont il est impossible de démêler le vrai du faux. Première femme candidate aux élections présidentielles des Etats-Unis en 1872, première grande courtière de Wall Street, voyante, fille d'escrocs de l'Ohio, pionnière de l'amour libre, fervente militante du droit de vote des femmes, actrice, écrivaine, devenue héritière d'une riche dynastie britannique : Victoria Woodhull n'a cessé de réinventer sa légende et, comme son perroquet sans âge, semble avoir eu plusieurs vies. Tandis qu'elle prépare minutieusement sa mort, le domestique Ménélas, ébranlé par le présage, s'allie à la gouvernante Miss Florence Nixon pour tenter d'infléchir les événements. Véritable course contre le temps, cette journée rocambolesque chamboulera les croyances au manoir... Régal de délicatesse, d'humour et d'imagination, situé dans une Angleterre envoûtante, ce premier roman célèbre la puissance des histoires en ressuscitant la figure hors du commun de Victoria Woodhull.

Par Maxim Schwartz
Chez Philippe Rey

|

Auteur

Maxim Schwartz

Editeur

Philippe Rey

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le dernier présage de Victoria Woodhull par Maxim Schwartz

Commenter ce livre

 

Le dernier présage de Victoria Woodhull

Maxim Schwartz

Paru le 20/08/2026

153 pages

Philippe Rey

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384823154
9782384823154
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.