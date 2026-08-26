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#Roman francophone

Abdallah superstar

Iman Ahmed

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Lorsqu'elle se décide à réactiver la chaîne YouTube de son père, deux ans après sa mort, Iman ne se doute pas qu'elle va faire émerger un monde englouti. Sous ses yeux défilent des dizaines de vidéos, tournées pendant les années 1990 à Djibouti, le pays de son enfance. Des concerts et des clips dans lesquels elle découvre, incrédule, l'existence de Dinkara, un groupe mythique de pop djiboutienne dont la superstar se nomme Abdallah. La musique est électronique, l'ambition est immense... Et si celui qu'elle croyait avoir connu, ce père rapatrié en France après un accident cérébral, cet homme silencieux et ingénieux dans son appartement de Poitiers, avait quelque chose à voir avec cette folle épopée ?

Par Iman Ahmed
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Iman Ahmed

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Abdallah superstar

Iman Ahmed

Paru le 26/08/2026

160 pages

Actes Sud Editions

16,00 €

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