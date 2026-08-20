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#Roman francophone

Heures sauvages

Marie Petitcuénot

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Le roman de la performance culte de Marina Abramovic. Naples, 1974. Andrea inaugure sa galerie d'art en introduisant une jeune artiste qui utilise son corps comme médium. Elle lui a littéralement coupé le souffle lors d'une performance à Belgrade. Ce soir, aucun invité ne sait ce qui l'attend. Six heures, enfermés, six longues heures, une table avec des objets, du plus anodin au plus meurtrier, et une liberté totale d'interagir avec l'artiste. Elle assume l'entière responsabilité de ce qui se déroulera. L'incrédulité cède la place à l'impatience, l'amusement à l'agacement, jusqu'à l'irruption de la violence. Tous deviennent alors témoins de leur propre bestialité. Au risque d'abandonner dans cette salle une part d'eux-mêmes. Marie Petitcuénot signe un roman stupéfiant sur l'âme humaine. Au cours de ce huis clos où hommes et femmes lâchent la bride de leurs émotions, c'est un rite qui se joue, une épreuve dont on ressort aussi bouleversé que les spectateurs.

Par Marie Petitcuénot
Chez Héloïse d'Ormesson

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Auteur

Marie Petitcuénot

Editeur

Héloïse d'Ormesson

Genre

Littérature française

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Heures sauvages

Marie Petitcuénot

Paru le 20/08/2026

138 pages

Héloïse d'Ormesson

17,00 €

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