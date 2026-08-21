Dans les Highlands écossais, sur une exploitation agricole en difficulté, vivent Fiona, son mari éleveur et leur fils adolescent, dont la vue décline. La baie de Somme est le terrain de chasse de Willy, qui espère un jour transmettre à son petit garçon sa passion pour le gibier d'eau. Au Maroc, la Merja Zerga voit naviguer touristes, guides ornithologiques et le jeune Hamza, qui donnerait tout pour s'échapper, migrer loin de là où il est né. Dans ces mêmes lieux, chaque année, fait escale un oiseau en déclin, le courlis cendré. Sous les battements d'ailes de cette espèce vulnérable, ce sont trois récits de filiation, de transmission et de réconciliation qui s'entrelacent, au plus près de familles issues de territoires très différents, qui doivent pourtant composer avec la même réalité : celle d'un monde qui change. Avec justesse, et sans cruauté, ce roman bouleversant explore les questions agricoles, humaines et écologiques liées au dérèglement climatique et la cohabitation encore possible entre les espèces. Colin Niel a travaillé plus d'une décennie à la préservation de la biodiversité dans les parcs nationaux français. Son oeuvre romanesque est unanimement saluée et récompensée. Seules les bêtes a été adapté au cinéma en 2019 par Dominik Moll. Le Septième Siffleur est son neuvième roman.