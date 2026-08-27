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#Roman francophone

Croire au code

Sarah Tadlaoui

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" Un premier roman inventif qui fait du code informatique, des codes sociaux et de l'écriture poétique la matière d'un récit vif, inattendu, et touchant. " Laura Vasquez " Remarquable, tout à fait extraordinaire. " Anne Berest Telle une fonction mathématique, elle se tend tout entière vers la réussite de l'entreprise, mais dans cet environnement faussement bienveillant, où placer le curseur ? Comment ne pas devenir la proie de cette course à l'optimisation ? Ces caractères blancs sur noir la fascinent depuis l'enfance. Elle code, elle est brillante. Et elle a tout calculé. Issue d'un milieu populaire, désormais docteure en intelligence artificielle, elle est recrutée par une start-up pour développer un programme en maintenance prédictive. Dans la tour de verre où elle vient d'être recrutée, elle doit conquérir sa place pour grimper les échelons. Elle décrypte, elle reproduit et elle s'adapte. Faire couler les données. Cambrer la courbe. Devenir celle qu'ils attendent. Mais comment lutter quand l'algorithme qui nous définit se transforme en code d'autodestruction ? Croire au code explore la trajectoire d'une femme qui porte en elle les failles du système qu'elle produit. Entre syntaxe informatique et fragments poétiques, Sarah Tadlaoui révèle comment la quête effrénée de l'optimisation peut mener à l'aliénation. Un premier roman saisissant sur les illusions de notre époque.

Par Sarah Tadlaoui
Chez Editions Héloïse d'Ormesson

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Auteur

Sarah Tadlaoui

Editeur

Editions Héloïse d'Ormesson

Genre

Littérature française

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Croire au code

Sarah Tadlaoui

Paru le 27/08/2026

304 pages

Editions Héloïse d'Ormesson

20,00 €

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