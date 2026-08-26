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#Roman francophone

Les Carnivores

Guillaume Nail

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"Personne dans la cour, sinon la musique. Qui change subitement, plus limpide et solaire. Les nuages s'écartent, la lune inonde, le château irradie et Augustin ressent cet immense désir... Pénétrer dans l'enceinte". Pour éviter de nouvelles épidémies, l'Etat organise une scission entre l'humain et la nature. Les villes sont soumises à des protocoles de purification, la viande est interdite, les animaux, bannis. C'est l'univers d'Augustin, jeune homme mélancolique qui, enfant, a connu la forêt et l'amour d'une famille, décimée par une maladie inconnue. Au-delà de ce périmètre sécurisé, la Jungle, où survivent quelques téméraires. Parmi eux, Vadim appelle à rejoindre sa Communauté, ferme clandestine, nichée au coeur de la forêt et dont il sera le Guide. Séduit par cette promesse de liberté, Augustin y découvre une microsociété dédiée aux plaisirs interdits. Et aux appétits démesurés de Vadim... Fable cruelle, sanguinaire et jouissive, Les Carnivores nous plonge dans un univers sulfureux où désir, instinct et appel du sauvage se confondent.

Par Guillaume Nail
Chez Editions Denoël

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Auteur

Guillaume Nail

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature française

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Les Carnivores

Guillaume Nail

Paru le 26/08/2026

256 pages

Editions Denoël

20,00 €

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