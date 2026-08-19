Après la mort de sa soeur jumelle, une jeune femme refuse le silence et l'impunité. L'homme mis en cause appartenait au même milieu qu'elle : celui des militants de la cause féministe, queer et décoloniale. Rien ne le désignait comme un bourreau. Alors, avec ses amies, elle décide d'agir. Elles traquent. Elles confrontent. Elles frappent. Mais ce geste ne s'arrête pas là. De la vengeance naît un mouvement artistique, politique, collectif - qui déborde ses propres origines et invente d'autres formes de justice, d'autres manières d'habiter le monde. Dans une langue vive, traversée d'oralité et d'éclats poétiques, Le Mouvement raconte une génération qui ne croit plus aux cadres existants et cherche, dans le risque et la création, une voie pour transformer la réalité.