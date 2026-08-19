Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le Mouvement

Douce Dibondo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après la mort de sa soeur jumelle, une jeune femme refuse le silence et l'impunité. L'homme mis en cause appartenait au même milieu qu'elle : celui des militants de la cause féministe, queer et décoloniale. Rien ne le désignait comme un bourreau. Alors, avec ses amies, elle décide d'agir. Elles traquent. Elles confrontent. Elles frappent. Mais ce geste ne s'arrête pas là. De la vengeance naît un mouvement artistique, politique, collectif - qui déborde ses propres origines et invente d'autres formes de justice, d'autres manières d'habiter le monde. Dans une langue vive, traversée d'oralité et d'éclats poétiques, Le Mouvement raconte une génération qui ne croit plus aux cadres existants et cherche, dans le risque et la création, une voie pour transformer la réalité.

Par Douce Dibondo
Chez Rivages

|

Auteur

Douce Dibondo

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Mouvement par Douce Dibondo

Commenter ce livre

 

Le Mouvement

Douce Dibondo

Paru le 19/08/2026

256 pages

Rivages

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743671686
9782743671686
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.