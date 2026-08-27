En l'absence de corps

" Au commencement de cette histoire, une femme disparaît. Elle est toujours disparue. Quand se termine l'histoire ? " L'écrivaine Anne Plantagenet a suivi le procès d'assises de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse, Delphine Aussaguel, dont le corps n'a pas été retrouvé. De ces quatre semaines en immersion, elle a construit un livre dont la justesse et l'éthique impressionnent autant qu'elles bouleversent. Un texte important sur la violence qui s'abat continuellement sur les femmes et les enfants. Retranchée dans cette bulle dévorante qu'est une salle d'audience, elle a disparu de sa propre vie - au point de se demander ce qu'elle fuyait alors dans ce drame. Et si ce procès était aussi un rendez-vous avec elle-même ?