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La solidarité des ébranlés

Beata Umubyeyi Mairesse, Mairesse beata Umubyeyi

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Après Le Convoi (prix Essai France Télévisions), Beata Umubyeyi Mairesse revient avec un récit passionnant et engagé sur le scandale de l'accès aux trithérapies, et sur son propre engagement fondateur avec Act Up. Tout part d'une photographie de Nelson Mandela aux côtés de l'activiste sud-africain Zackie Achmat. Cette image renvoie la narratrice à une scène qui a eu lieu deux décennies plus tôt au Rwanda et à quelques mots qui ont fait basculer une vie. Entre les deux, Beata Umubyeyi Mairesse déploie un récit puissant, où mémoires intimes, histoire et engagement militant s'entremêlent. De l'enfance marquée par l'indicible à son entrée dans la lutte contre le sida, l'autrice raconte comment la honte peut se retourner en colère et devenir solidarité agissante. A travers une enquête rigoureuse sur les combats pour l'accès aux antirétroviraux en Afrique du Sud, en France et dans le monde, La Solidarité des ébranlés rend hommage à des victoires collectives trop souvent oubliées. Un livre d'une grande force littéraire et politique, qui affirme la nécessité d'un " nous " face aux violences morales, sociales et historiques.

Par Beata Umubyeyi Mairesse, Mairesse beata Umubyeyi
Chez Julliard

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Auteur

Beata Umubyeyi Mairesse, Mairesse beata Umubyeyi

Editeur

Julliard

Genre

Généralités

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La solidarité des ébranlés

Beata Umubyeyi Mairesse, Mairesse beata Umubyeyi

Paru le 10/09/2026

240 pages

Julliard

21,50 €

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9782260057161
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