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#Roman francophone

Le fabuleux piano

Sonia Devillers

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Après le succès littéraire et commercial de son récit Les Exportés , Sonia Devillers part à la recherche d'un admirable piano à queue, volé par les nazis en 1943. Ce qu'elle nous raconte est bouleversant, instructif, et magistralement mené. Le fabuleux piano est un instrument volé par les Allemands, en 1943, à des juifs qui le cherchent encore... Dans ce vide impossible à combler, Sonia Devillers entend une résonance intime, le souvenir d'un instrument que sa propre grand-mère, forcée à l'exil, a regretté toute sa vie. Elle part alors sur les traces des pianos fantômes pillés par milliers sous l'Occupation et transportés jusqu'aux confins du IIIe Reich. Avec cet instrument de concert ressurgit l'incroyable destin d'une famille d'éditeurs de musique, les Enoch. Un siècle de partitions, des menuets de Ravel aux ritournelles de Prévert. Les nazis se sont acharnés sur les Enoch, mais ils ont échoué à les réduire au silence. Des douleurs de la guerre va naître une chanson portée par Yves Montand, Les Feuilles mortes : un triomphe mondial. Le piano disparu continue pourtant de hanter les survivants...

Par Sonia Devillers
Chez Robert Laffont

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Auteur

Sonia Devillers

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

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Le fabuleux piano

Sonia Devillers

Paru le 27/08/2026

288 pages

Robert Laffont

21,00 €

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