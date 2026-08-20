Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Fuir la lumière

Florence Chataignier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire vibrante d'une femme en quête de liberté. Après une enfance chaotique dans une secte, Anita traverse divers milieux jusqu'à fonder une famille avec un banquier expatrié à Londres... Un rêve ou bien une nouvelle forme d'enfermement ? Orpheline dans une secte libertaire de Provence, Anita est élevée par un gourou fantasque et une mosaïque de familles d'emprunt, plus ou moins aptes à s'occuper d'elle. A 17 ans, elle s'enfuit et atterrit en colocation chez un vieux monsieur à Asnières qui lui apprend les règles de la vie en société, puis dans un squat parisien, ultime recours pour les étudiants sans le sou. C'est alors qu'elle rencontre un jeune homme ambitieux, Guillaume, issu d'une lignée de notaires. Bien des années plus tard, depuis Londres où le couple est installé avec ses jumeaux, Anita s'est muée en parfaite épouse d'expatrié. Elle vit dans une maison victorienne, le décor de l'existence dont elle a toujours rêvé. Mais un matin, contre toute attente, elle réalise qu'elle n'éprouve plus rien pour ce mari irréprochable, que s'occuper de ses enfants l'ennuie et qu'elle ressent un vide immense. Par où commence-t-on pour fabriquer une autre vie ? Roman initiatique où le tragique côtoie le burlesque, Fuir la lumière raconte la quête de liberté d'une femme. A travers cette héroïne inoubliable, il interroge la façon dont on peut s'affranchir des traumatismes de l'enfance, mais aussi du conformisme.

Par Florence Chataignier
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Florence Chataignier

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fuir la lumière par Florence Chataignier

Commenter ce livre

 

Fuir la lumière

Florence Chataignier

Paru le 20/08/2026

340 pages

Le Cherche Midi

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749185903
9782749185903
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.