L'histoire vibrante d'une femme en quête de liberté. Après une enfance chaotique dans une secte, Anita traverse divers milieux jusqu'à fonder une famille avec un banquier expatrié à Londres... Un rêve ou bien une nouvelle forme d'enfermement ? Orpheline dans une secte libertaire de Provence, Anita est élevée par un gourou fantasque et une mosaïque de familles d'emprunt, plus ou moins aptes à s'occuper d'elle. A 17 ans, elle s'enfuit et atterrit en colocation chez un vieux monsieur à Asnières qui lui apprend les règles de la vie en société, puis dans un squat parisien, ultime recours pour les étudiants sans le sou. C'est alors qu'elle rencontre un jeune homme ambitieux, Guillaume, issu d'une lignée de notaires. Bien des années plus tard, depuis Londres où le couple est installé avec ses jumeaux, Anita s'est muée en parfaite épouse d'expatrié. Elle vit dans une maison victorienne, le décor de l'existence dont elle a toujours rêvé. Mais un matin, contre toute attente, elle réalise qu'elle n'éprouve plus rien pour ce mari irréprochable, que s'occuper de ses enfants l'ennuie et qu'elle ressent un vide immense. Par où commence-t-on pour fabriquer une autre vie ? Roman initiatique où le tragique côtoie le burlesque, Fuir la lumière raconte la quête de liberté d'une femme. A travers cette héroïne inoubliable, il interroge la façon dont on peut s'affranchir des traumatismes de l'enfance, mais aussi du conformisme.