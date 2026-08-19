Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Un sombre été

Vera Buck

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une villa délabrée vendue un euro dans un village fantôme en Sardaigne : pour Tilda, architecte allemande, c'est une aubaine. A la recherche d'un nouveau départ, elle souhaite rénover l'endroit et tourner la page sur son douloureux passé. Mais l'apparence idyllique du lieu est trompeuse. Les cloches sonnent le dimanche comme par magie, et l'on murmure qu'une malédiction plane sur la maison. Avec l'aide d'Enzo, un journaliste qui enquête sur ce village, Tilda tente de percer les mystères qui l'entourent. Lorsque Nino, son jeune frère venu lui rendre visite, disparaît soudainement, elle est prête à tout pour le retrouver. Tilda découvre alors, dans l'arrière-pays de l'île, une vérité plus sombre que n'importe quelle légende - et qui semble étroitement liée à son passé. Car ceux qui s'installent à Botigalli n'achètent pas seulement des murs. Ils achètent aussi les secrets qu'ils renferment. Après Les Enfants loups et La Cabane dans les arbres, Vera Buck signe un nouveau thriller envoûtant.

Par Vera Buck
Chez Gallmeister

|

Auteur

Vera Buck

Editeur

Gallmeister

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un sombre été par Vera Buck

Commenter ce livre

 

Un sombre été

Vera Buck

Paru le 19/08/2026

480 pages

Gallmeister

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351783870
9782351783870
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.