Un sombre été

Une villa délabrée vendue un euro dans un village fantôme en Sardaigne : pour Tilda, architecte allemande, c'est une aubaine. A la recherche d'un nouveau départ, elle souhaite rénover l'endroit et tourner la page sur son douloureux passé. Mais l'apparence idyllique du lieu est trompeuse. Les cloches sonnent le dimanche comme par magie, et l'on murmure qu'une malédiction plane sur la maison. Avec l'aide d'Enzo, un journaliste qui enquête sur ce village, Tilda tente de percer les mystères qui l'entourent. Lorsque Nino, son jeune frère venu lui rendre visite, disparaît soudainement, elle est prête à tout pour le retrouver. Tilda découvre alors, dans l'arrière-pays de l'île, une vérité plus sombre que n'importe quelle légende - et qui semble étroitement liée à son passé. Car ceux qui s'installent à Botigalli n'achètent pas seulement des murs. Ils achètent aussi les secrets qu'ils renferment. Après Les Enfants loups et La Cabane dans les arbres, Vera Buck signe un nouveau thriller envoûtant.