Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Eskera au bord du monde

Bérengère Cournut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec Née contente à Oraibi et De pierre et d'os , Bérengère Cournut nous plongeait dans le monde des Hopis en Arizona puis des Inuits au Groenland. Avec ce nouveau roman, elle nous transporte en Patagonie avec Eskera, fille d'un peuple nomade confronté à la violence des tempêtes, à l'irruption des hommes venus d'ailleurs et à la menace de sa propre disparition. Sur une grève battue par les vents, Eskera vit seule avec son grand-père. Au coeur des canaux maritimes de Patagonie, elle plonge pour cueillir des moules, ramasse des oeufs dans les marais. Depuis la forêt escarpée elle guette l'arrivée de ses amis Yuras et Yasoep, dont les familles sont en perpétuelle migration. Jusqu'à ce qu'un jour, une vague immense vienne ravager ce monde. Arrachée au rivage qu'elle a toujours connu, Eskera est entraînée par les flots dans un voyage à travers le temps et l'histoire de ses ancêtres, nomades de la mer présents depuis des milliers d'années sur la pointe australe du continent. Après les Hopis dans Née contente à Oraibi et les Inuits dans De pierre et d'os , c'est à la rencontre des Kawésqar que Bérengère Cournut nous emmène. Eskera au bord du monde raconte le destin d'une enfant-esprit pleine d'élan et de candeur, qui grandit en suivant les traces d'un peuple et d'un monde menacés d'effacement - et pourtant toujours vibrants.

Par Bérengère Cournut
Chez Le Tripode Editions

|

Auteur

Bérengère Cournut

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eskera au bord du monde par Bérengère Cournut

Commenter ce livre

 

Eskera au bord du monde

Bérengère Cournut

Paru le 27/08/2026

400 pages

Le Tripode Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370555151
9782370555151
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.