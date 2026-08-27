Avec Née contente à Oraibi et De pierre et d'os , Bérengère Cournut nous plongeait dans le monde des Hopis en Arizona puis des Inuits au Groenland. Avec ce nouveau roman, elle nous transporte en Patagonie avec Eskera, fille d'un peuple nomade confronté à la violence des tempêtes, à l'irruption des hommes venus d'ailleurs et à la menace de sa propre disparition. Sur une grève battue par les vents, Eskera vit seule avec son grand-père. Au coeur des canaux maritimes de Patagonie, elle plonge pour cueillir des moules, ramasse des oeufs dans les marais. Depuis la forêt escarpée elle guette l'arrivée de ses amis Yuras et Yasoep, dont les familles sont en perpétuelle migration. Jusqu'à ce qu'un jour, une vague immense vienne ravager ce monde. Arrachée au rivage qu'elle a toujours connu, Eskera est entraînée par les flots dans un voyage à travers le temps et l'histoire de ses ancêtres, nomades de la mer présents depuis des milliers d'années sur la pointe australe du continent. Après les Hopis dans Née contente à Oraibi et les Inuits dans De pierre et d'os , c'est à la rencontre des Kawésqar que Bérengère Cournut nous emmène. Eskera au bord du monde raconte le destin d'une enfant-esprit pleine d'élan et de candeur, qui grandit en suivant les traces d'un peuple et d'un monde menacés d'effacement - et pourtant toujours vibrants.