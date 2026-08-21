Grenouille

Au début de la guerre en Ukraine, une star de cinéma russe prend la fuite. Elle s'exile à Paris, persuadée que la situation se rétablira, que tout finira par rentrer dans l'ordre. Mais rien ne se rétablit. Rien ne revient à la normale. Quelque chose s'est cassé. Commence alors une chute brutale dans l'anonymat et l'indifférence. Elle n'est plus qu'une silhouette parmi d'autres, étrangère sur sa terre d'accueil, paria chez elle. En errant dans Paris, elle fume, conjugue mentalement des verbes français, s'émerveille, boit du champagne puis s'arrête tout à coup. Des souvenirs. De ce qu'elle a été, et de ce qu'elle n'a jamais pu être. Et si cet effacement était une chance ? Se regarder autrement, se remettre en question, prendre position pour retrouver sa dignité. Sergueï Shikalov est né en Russie dans une famille russo-biélorusse et s'installe en France en 2016. Son premier roman, Espèces dangereuses, paru en 2024, finaliste du Goncourt du Premier roman, remporte le prix André-Malraux dans la catégorie "Fiction engagée" et le prix du Roman gay.