Le soir où Bobby n'est pas venu jouer

Le monde des échecs est peuplé de personnages étranges qui semblent incapables de vivre loin de l'échiquier, Bobby Fischer et sa destinée tragique appartiennent à ce monde. Il a 12 ans lorsqu'il vient à Cuba se mesurer aux grands maîtres, accompagné de sa mère qui sera sensible au charme d'un horloger polonais et romantique tombé follement amoureux d'elle. Dix ans plus tard, Bobby revient à La Havane pour participer à l'Olympiade mondiale d'échecs. Miriam, une adolescente timide, est chargée par ses amies d'obtenir pour l'horloger la signature du maître, en échange d'un disque des Beatles interdit dans l'île révolutionnaire. L'adolescente part à la recherche du joueur d'échecs et le trouve, ce qui bouleversera leurs vies. Elle gardera toujours dans son coeur cette rencontre, lui s'en souviendra aussi. Il est des moments et des sentiments fulgurants qui marquent les êtres à tout jamais. Quelle est la part de vérité et quelle est la part de fiction dans cette oeuvre que l'auteure avoue être une histoire personnelle ? Un récit qui souligne le poids de certains actes de la vie, démontrant que la raison d'être du roman est d'explorer les profondeurs de la condition humaine. Et Mayra Montero, avec d'étranges mouvements sur un échiquier signé par Bobby Fischer, nous laisse le sentiment qu'elle s'est montrée à nous corps et âme. Mayra MONTERO est née à La Havane en 1952 et vit depuis plus de trente ans à Porto Rico. C'est l'une des romancières les plus reconnues de l'Amérique latine et ses oeuvres ont été traduites aux Etats-Unis, en France, en Allemagne et en Italie.