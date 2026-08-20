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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Stay Free

Patrice Jean

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Les parcours croisés de trois amis d'enfance dans un quartier populaire de Nantes dans les années 1980 : un grand roman d'apprentissage et une poignante fresque sociale. Nantes, années 1980. Samia, Paul et Martial vivent à la cité de la Bottière. Leurs journées se partagent entre le quotidien de ce quartier populaire, le lycée, la découverte du punk rock pour les deux garçons et du cinéma pour Samia. Ces passions deviennent le centre de leurs vies. Martial monte un groupe baptisé " Divin Suicide ". Concerts à Paris, contrat avec une maison de disques, enregistrements... Le jeune musicien connaît un début de reconnaissance. Mais la tragédie n'est jamais loin pour ceux qui ne sont pas nés du bon côté de la barrière sociale. Et c'est à Samia et Paul qu'il reviendra de raconter, plus tard, l'histoire du plus doué, peut-être du plus naïf, certainement du plus pur d'entre eux. Avec Stay Free , Patrice Jean ouvre une voie nouvelle dans son oeuvre. Il signe, avec ce triple roman d'apprentissage, son livre le plus sensible et le plus personnel, tout en restant fidèle à l'exigence de son style. Comme si le Flaubert de L'Education sentimentale tapait du pied au rythme de London Calling des Clash.

Par Patrice Jean
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Patrice Jean

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature française

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Stay Free

Patrice Jean

Paru le 20/08/2026

384 pages

Le Cherche Midi

21,90 €

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