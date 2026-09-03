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#Polar

La Maison des os et de la pluie

Gabino Iglesias

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Toutes les histoires sont des histoires de fantômes. Puerto Rico, l'île de l'enchantement. Ses plages paradisiaques, les ruelles colorées de San Juan, le son du merengue. Et l'envers du décor : Barrio Obrero, l'un des quartiers les plus peuplés de l'archipel, où la violence et la pauvreté s'invitent au quotidien. C'est là que Gabe, dix ans, assiste impuissant à la mort de son père. Sa souffrance, il la partage avec quatre camarades de classe : Xavier, Tavo, Paul et Bimbo. Chacun d'eux a connu des épreuves. Chacun sait qu'il peut compter sur les autres. Rapidement, les cinq amis deviennent inséparables. Quelques années plus tard, la mère de Bimbo est tuée devant la boîte de nuit où elle travaillait. Ivre de douleur, Bimbo n'a qu'une idée en tête : la venger. Quitte à embarquer avec lui ses amis d'enfance, malgré leurs réticences. Entre eux, c'est à la vie à la mort, après tout. Sauf que le meurtrier travaille pour le narcotrafiquant le plus sanguinaire de l'île. Et qu'un ouragan d'une violence inédite menace Puerto Rico. Pour les cinq amis, la vengeance ne promet plus seulement d'être sanglante, mais cataclysmique... Avec ses personnages bigger than life , son univers unique où le danger est partout, ses scènes d'action azimutées, La Maison des os et de la pluie est un thriller exceptionnel. Mais il est beaucoup plus que cela. C'est un livre d'une beauté déchirante, habité par les fantômes, la force de l'amour et une loyauté absolue qui se retourne irrémédiablement contre les individus jusqu'à les perdre. Les précédents romans de Gabino Iglesias prenaient le lecteur à la gorge et aux tripes. Cette fois, il nous touche en plein coeur. " L'un des romans contemporains les plus intenses, effrayants et magnifiquement dévastés qu'il m'ait été donné de lire. " Mariana Enríquez " Le Edgar Allan Poe latino ! " François Busnel

Par Gabino Iglesias
Chez Sonatine

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Auteur

Gabino Iglesias

Editeur

Sonatine

Genre

Thrillers

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La Maison des os et de la pluie

Gabino Iglesias trad. Pierre Szczeciner

Paru le 03/09/2026

400 pages

Sonatine

23,50 €

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