Le cadavre de Jake Crow Dog est repêché dans le Mississippi. La police de Minneapolis, qui ne fait pas grand cas de la mort d'un Indien, classe le dossier. Mais pour ses enfants, Winona et Duane, il ne fait aucun doute qu'il n'est pas tombé à l'eau tout seul. En remontant la piste de leur père jusque dans les réserves lakota, où ils n'ont jamais mis les pieds, c'est leur histoire et celle des Indiens des plaines qu'ils vont découvrir. Et leur enquête va prendre des proportions insoupçonnées. S'ils savent que l'Histoire se répète, cette fois-ci Winona et Duane vont tout faire pour la changer. Quitte à demander de l'aide à un allié de choix : Wakan Tanka...