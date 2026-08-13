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#Polar

Lakota

Caryl Férey

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Le cadavre de Jake Crow Dog est repêché dans le Mississippi. La police de Minneapolis, qui ne fait pas grand cas de la mort d'un Indien, classe le dossier. Mais pour ses enfants, Winona et Duane, il ne fait aucun doute qu'il n'est pas tombé à l'eau tout seul. En remontant la piste de leur père jusque dans les réserves lakota, où ils n'ont jamais mis les pieds, c'est leur histoire et celle des Indiens des plaines qu'ils vont découvrir. Et leur enquête va prendre des proportions insoupçonnées. S'ils savent que l'Histoire se répète, cette fois-ci Winona et Duane vont tout faire pour la changer. Quitte à demander de l'aide à un allié de choix : Wakan Tanka...

Par Caryl Férey
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Caryl Férey

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Thrillers

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Lakota

Caryl Férey

Paru le 13/08/2026

432 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Scannez le code barre 9782073149992
9782073149992
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