" Je ne résiste pas au pèlerinage que sont devenus ce trajet et cette journée, à l'espoir de la reconnaître dans un lieu qui appartient à nos souvenirs communs, à me rendre là où, pour la dernière fois, nous avons été parfaitement heureux". Un homme fait escale à Shanghai. Il risque d'être arrêté mais, résigné, il semble ne pas s'en inquiéter. Au pied des gratte-ciel, dans les rues bondées et les restaurants, il rêve surtout de croiser celle qu'il aimait il y a dix ans. Monologue virtuose, Shanghai, cinq heures quarante nous plonge, le temps d'une course en taxi, dans la tête d'un homme en pleine crise existentielle.