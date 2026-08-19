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#Roman francophone

Shanghai, cinq heures quarante

Ada Walter

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" Je ne résiste pas au pèlerinage que sont devenus ce trajet et cette journée, à l'espoir de la reconnaître dans un lieu qui appartient à nos souvenirs communs, à me rendre là où, pour la dernière fois, nous avons été parfaitement heureux". Un homme fait escale à Shanghai. Il risque d'être arrêté mais, résigné, il semble ne pas s'en inquiéter. Au pied des gratte-ciel, dans les rues bondées et les restaurants, il rêve surtout de croiser celle qu'il aimait il y a dix ans. Monologue virtuose, Shanghai, cinq heures quarante nous plonge, le temps d'une course en taxi, dans la tête d'un homme en pleine crise existentielle.

Par Ada Walter
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Ada Walter

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

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Shanghai, cinq heures quarante

Ada Walter

Paru le 19/08/2026

160 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

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