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#Roman francophone

Le Palais

François-Henri Désérable

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Arun Kumar est doté d'un palais absolu - une mémoire des arômes si infaillible qu'elle confine au prodige. Ce don extraordinaire, il entend bien en faire l'instrument de sa revanche. Reste à découvrir comment. Et contre qui. Des bidonvilles de Delhi aux caves de Bourgogne, des îles Marquises aux tours de Manhattan, François-Henri Désérable signe avec Le Palais un grand roman d'aventures sur le vin, portrait d'un génie hors la loi dont les crimes se dégustent.

Par François-Henri Désérable
Chez Editions Gallimard

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Auteur

François-Henri Désérable

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Le Palais

François-Henri Désérable

Paru le 20/08/2026

416 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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Scannez le code barre 9782073159212
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