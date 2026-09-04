Le club des femmes mariées

Sali est une jeune femme cultivée et indépendante. Pourtant, à vingt-huit ans, elle vit encore chez ses parents - pas par choix. Car dans son pays, la Zambie, surtout quand on est fille de pasteur, on ne vit pas sans un père ou un mari... Des années plus tard, Sali est accusée du meurtre de son époux. Au fil du procès, ce sont trois générations de femmes qui nous sont données à voir ? : Sali, donc, mais aussi sa mère et sa fille. Qu'attend-on d'elles au juste ?? Pourquoi leur statut marital compte-t-il tant ?? La jeune fille a-t-elle le droit de rêver à l'amour ou est-ce que, comme sa mère et sa grand-mère, elle n'aura le choix qu'entre subir en silence ou être embarquée dans un tourbillon de violence ?? Il y a ici quelque chose d'une Anatomie d'une chute, le sentiment que certains événements sont inéluctables. A la fois profondément ancré dans la société zambienne et viscéralement universel, ce drame, à la fois familial et judiciaire, questionne les rapports entre hommes et femmes - notamment au sein du mariage -, en interro¬geant le coût de la conformité et de la rébellion face aux contraintes culturelles. Un roman aussi subtil qu'intense. Mubanga Kalimamukwentoest une écrivaine et avocate pénaliste zambienne.