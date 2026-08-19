"Ce pays, quand j'y retourne, me vide le coeur d'amour tant je l'aime". Une jeune femme sent que la vie lui échappe : aimer, écrire, croire ne vont plus de soi. Lorsqu'on lui pose la question "qu'est-ce que le bonheur ? " , elle est incapable d'y répondre. Elle se décide alors à quitter Paris pour revenir au Vietnam, le pays de ses origines. Mais comment retrouver sa place quand les autres ont avancé sans vous ? A Hanoi, elle renoue avec les odeurs, les lieux et les figures de son enfance : son père, dépositaire du passé ; sa marraine, Thi, qui l'initie au bouddhisme ; et Max, son amour d'enfance. Entre filiation, spiritualité et désir, se dessinent peu à peu les contours de sa quête. Ample, sensoriel et vibrant, Hanoi stories est une véritable déclaration d'amour au Vietnam et aux histoires de son peuple.