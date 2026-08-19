Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Hanoi stories

Line Papin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Ce pays, quand j'y retourne, me vide le coeur d'amour tant je l'aime". Une jeune femme sent que la vie lui échappe : aimer, écrire, croire ne vont plus de soi. Lorsqu'on lui pose la question "qu'est-ce que le bonheur ? " , elle est incapable d'y répondre. Elle se décide alors à quitter Paris pour revenir au Vietnam, le pays de ses origines. Mais comment retrouver sa place quand les autres ont avancé sans vous ? A Hanoi, elle renoue avec les odeurs, les lieux et les figures de son enfance : son père, dépositaire du passé ; sa marraine, Thi, qui l'initie au bouddhisme ; et Max, son amour d'enfance. Entre filiation, spiritualité et désir, se dessinent peu à peu les contours de sa quête. Ample, sensoriel et vibrant, Hanoi stories est une véritable déclaration d'amour au Vietnam et aux histoires de son peuple.

Par Line Papin
Chez Albin Michel

|

Auteur

Line Papin

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hanoi stories par Line Papin

Commenter ce livre

 

Hanoi stories

Line Papin

Paru le 19/08/2026

336 pages

Albin Michel

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226510174
9782226510174
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.