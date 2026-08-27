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#Roman francophone

L'odeur du désinfectant

Ombeline Desjonquères

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Dans une langue d'une grande intensité, Ombeline Desjonquères signe ici un éblouissant roman d'apprentissage. Un texte à l'éclat brut, porté par une voix jeune, d'une maturité rare. On m'a demandé mon plus beau souvenir de six ans de médecine. L'atmosphère générale de détresse, très certainement. Voici le récit de ces années, de ce pacte terrible qu'on signe avec la médecine à dix-sept ans, sans savoir qu'on lui vend son âme. Le récit des défaites et des retours d'espoir, des colères et des émerveillements. La médecine, si belle et noble, attend dans son donjon que pour l'atteindre nous terrassions le dragon : six ans d'études, deux concours. O. D. De fous rires en évanouissements, du premier stage au premier mort, du délire des fêtes " open bar " aux cris des nouveau-nés, de l'épuisement des soignants à l'éclosion d'une authentique vocation pour la médecine... les saisons d'une prime jeunesse vécues comme une course éreintante à la poursuite du Graal : le concours de l'internat.

Par Ombeline Desjonquères
Chez L'Archipel

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Auteur

Ombeline Desjonquères

Editeur

L'Archipel

Genre

Littérature française

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L'odeur du désinfectant

Ombeline Desjonquères

Paru le 27/08/2026

224 pages

L'Archipel

20,00 €

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