Un récit poignant et magnifique sur la perte d'un enfant, couronné par deux prix prestigieux en Espagne : le Premio Tigre Juan et le Premio Ojo Crítico de Narrativa. "Un fils s'en va, et son départ devient un livre qui nous captive et nous attriste. ' Manuel Vilas "Ce livre est un dictionnaire à une seule entrée, la quête d'un mot qui n'existe pas [... ] : celui par lequel on nomme les parents qui ont vu leurs enfants mourir. ' C'est pleinement conscient de cette faille du langage que Sergio del Molino tente de cerner les contours de la douleur, de cette douleur innommable qui ne le quitte jamais. Plongé dans un crépuscule continu, l'"heure violette', selon l'expression empruntée au poète T. S. Eliot, il tente de trouver les mots justes pour raconter la maladie de son fils, Pablo, atteint d'une leucémie à l'âge de dix mois, et sa mort. L'Heure violette est un récit sensible dans lequel l'auteur navigue entre infraordinaire, fragments d'hospitalisation, réminiscences musicales et résonances littéraires pour adresser une émouvante lettre d'amour à son fils disparu. Un texte déchirant, en écho à certains grands livres de la littérature du deuil comme A ce soir de Laure Adler, Martin cet été de Bernard Chambaz, ou encore Philippe de Camille Laurens