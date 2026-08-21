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#Roman francophone

Odessa des oiseaux

Sophie G. Lucas, Lucas sophie G.

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Une femme est sur une terrasse, armée d'un fusil ; alors qu'elle doit prendre une décision, elle revisite sa vie par fragments. Odessa nous fait entendre une enfance dans la ville de Saint-Nazaire, entre la Soucoupe et les Chantiers, aux côtés de son frère Sasha, à qui elle voue une admiration sans borne ; une adolescence en marge, à chercher une issue ; et puis cet appel : la Louisiane, pour témoigner, documenter la violence - climatique et politique - de l'ouragan Katrina. En alternance avec le récit d'Odessa, une autre voix se dessine : celle de Sasha qui, avec ses dessins et ses poèmes, offre une perspective, un ailleurs. Cet amour fraternel entre Odessa et son frère, sa beauté, son intensité sera comme une lueur qui guidera le parcours de la jeune femme. La langue de Sophie G Lucas, d'une folle inventivité et d'une précision remarquable, nous permet d'être au plus proche des personnages et de ce qui les animent. Odessa des oiseaux est un roman qui interroge autant l'intime que le politique.

Par Sophie G. Lucas, Lucas sophie G.
Chez La contre allée

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Auteur

Sophie G. Lucas, Lucas sophie G.

Editeur

La contre allée

Genre

Littérature française

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Odessa des oiseaux

Sophie G. Lucas, Lucas sophie G.

Paru le 21/08/2026

224 pages

La contre allée

20,00 €

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Scannez le code barre 9782376652014
9782376652014
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