Aladdin et moi

"Je suis une femme. Je suis une enfant adoptée. Je me sentais plus proche d'Aladdin que d'Andrew Carnegie. Toute une vie de travail acharné ne me sortirait jamais de là. J'étais enfermée dans une histoire que je ne voulais pas entendre". Quarante ans après sa fracassante entrée en littérature avec Les oranges ne sont pas les seuls fruits, quinze ans après son récit best-seller Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? , la cultissime Jeanette Winterson revient avec un chef-d'oeuvre hybride qui célèbre le pouvoir magique de la narration. A partir du souvenir fondateur de sa découverte des Mille et une nuits, l'autrice retrace l'importance décisive des livres dans sa formation. Pour cette enfant adoptée par une famille qui ne lit que la Bible, la littérature devient une lampe magique, un tapis volant, une clé vers une autre existence. Jeanette Winterson nous rappelle que l'humanité est faite d'histoires : en les racontant et en les réinventant, nous pouvons aussi transformer la nôtre.