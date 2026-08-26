Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

Racontez-moi tout

Elizabeth Strout

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Crosby, petite ville côtière du Maine balayée par le vent et les souvenirs, Bob Burgess, avocat à la retraite, voit sa vie paisible bouleversée lorsqu'il accepte de défendre un homme accusé du meurtre de sa mère. Il se confie volontiers à Lucy Barton lors de leurs promenades, devenues rituelles depuis l'installation à Crosby de la célèbre écrivaine. Leur complicité n'a pas échappé à leur amie commune, la singulière et attachante Olive Kitteridge, qui apprécie elle aussi l'oreille attentive de Lucy. Au fil de leurs rencontres, les deux femmes se racontent les histoires de ceux qui ont croisé leur chemin, se faisant les gardiennes d'existences jusqu'alors tues et de passions inavouées. Dans Racontez-moi tout, Elizabeth Strout nous éblouit par sa compréhension profonde de la nature humaine et son talent inouï pour rendre extraordinaires les vies ordinaires, nous rappelant la fragile beauté des connexions minuscules qui nous unissent.

Par Elizabeth Strout
Chez Flammarion

|

Auteur

Elizabeth Strout

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Racontez-moi tout par Elizabeth Strout

Commenter ce livre

 

Racontez-moi tout

Elizabeth Strout trad. Pierre Brévignon

Paru le 26/08/2026

368 pages

Flammarion

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080496652
9782080496652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.