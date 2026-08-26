A Crosby, petite ville côtière du Maine balayée par le vent et les souvenirs, Bob Burgess, avocat à la retraite, voit sa vie paisible bouleversée lorsqu'il accepte de défendre un homme accusé du meurtre de sa mère. Il se confie volontiers à Lucy Barton lors de leurs promenades, devenues rituelles depuis l'installation à Crosby de la célèbre écrivaine. Leur complicité n'a pas échappé à leur amie commune, la singulière et attachante Olive Kitteridge, qui apprécie elle aussi l'oreille attentive de Lucy. Au fil de leurs rencontres, les deux femmes se racontent les histoires de ceux qui ont croisé leur chemin, se faisant les gardiennes d'existences jusqu'alors tues et de passions inavouées. Dans Racontez-moi tout, Elizabeth Strout nous éblouit par sa compréhension profonde de la nature humaine et son talent inouï pour rendre extraordinaires les vies ordinaires, nous rappelant la fragile beauté des connexions minuscules qui nous unissent.