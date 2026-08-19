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#Roman francophone

Une histoire d'amours

Serge Joncour

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Et si l'amour était la plus tenace façon d'habiter le monde ? Franck et Léa, citadins en quête de renouveau, viennent de s'installer dans un hameau aux confins du Morvan. Ils font la connaissance de Joss et de sa compagne Kelly, jeune femme lumineuse dont la présence fascine Franck autant qu'elle le bouleverse. Tandis que Léa multiplie les allersretours à Paris, Franck - illustrateur en mal d'inspiration - se prend de passion pour la mystérieuse "Chapelle des Amants" . Il entreprend, avec Kelly, d'en percer le secret. Resurgit alors l'histoire oubliée de Joséphine, aristocrate fiévreuse des Terres d'eau, et de Rodolphe, modeste officier de santé. Dans un XIXe siècle miné par les superstitions et la malaria, ces deux êtres que tout oppose vont s'aimer à contretemps, et tenter de résister aux croyances mortifères et à la rigidité de l'ordre social. L'attirance qui naît entre Kelly et Franck semble obéir au même élan et risque de les entraîner très loin eux aussi... L'écriture sensuelle de Serge Joncour, teintée de romantisme dans l'évocation de la nature et du paysage, esquisse une parenthèse enchantée, un grand roman à l'abri du vacarme du monde.

Par Serge Joncour
Chez Albin Michel

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Auteur

Serge Joncour

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

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Une histoire d'amours

Serge Joncour

Paru le 19/08/2026

384 pages

Albin Michel

21,90 €

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