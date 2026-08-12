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L'inconnue du quai de Javel

Philippe Jaenada

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Le 6 septembre 1949, une jeune femme est retrouvée morte quai de Javel, à Paris, sans sac ni chaussures, manifestement rhabillée à la hâte puis déposée là par son assassin. Elle est identifiée le lendemain : c'est Louise Cansot, le modèle le plus demandé par les peintres de Montparnasse. Rapidement, quatre suspects se détachent, évidents, presque des archétypes. On dirait le début d'un roman de Simenon, mais l'inspecteur-chef Ferrière n'a pas le talent de Maigret, et doit se résoudre à classer l'affaire au bout de six mois, sans avoir arrêté personne. Soixante-quinze ans plus tard, Philippe Jaenada reprend l'enquête à partir du dossier retrouvé puis, comme à son habitude, sollicite ses contacts aux archives, exhume tous les documents, arpente tous les lieux - remonte le temps. Pour ce livre, il a lu les soixante-quinze enquêtes de Maigret, s'inspirant humblement et fidèlement des méthodes du commissaire fictif. Et il va résoudre ce meurtre bien réel, laissant le lecteur subjugué parla dextérité de son investigation et fasciné par cette jeune femme à laquelle il redonne un visage et une histoire.

Par Philippe Jaenada
Chez Flammarion

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Auteur

Philippe Jaenada

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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L'inconnue du quai de Javel

Philippe Jaenada

Paru le 12/08/2026

528 pages

Flammarion

23,00 €

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Scannez le code barre 9782080490896
9782080490896
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