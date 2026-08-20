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#Roman étranger

Parle-moi de chez nous

Jeanine Cummins

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La nouveauté tant attendue de l'autrice du roman au succès international American Dirt. Trois générations de femmes portoricaines entre héritage et assimilation, liées par le sang, séparées par le temps, la distance et leurs valeurs. 1968, Porto Rico. En épousant Peter, un séduisant Américain d'origine irlandaise, Rafaela s'efforce d'étouffer les doutes qui l'assaillent. Pour cette jeune femme hantée par la faillite financière de ses parents et par son amour caché envers le fils de sa gouvernante, quitter son île natale apparaît comme un possible renouveau. Pourtant, malgré la joie apportée par ses deux enfants, son installation sur le continent américain l'isole. L'hostilité de sa belle-famille, l'interdiction de parler l'espagnol ainsi que le mépris du voisinage à son égard la plongent dans l'amertume. Sa fille Ruth, elle, apprend à vivre en taisant les injustices subies. Elle n'a qu'une obsession : s'intégrer, quitte à renier la culture de sa mère. La fuite de ses origines la mènera des décennies plus tard à la rupture avec sa propre fille Daisy, au tempérament armé, qui choisit de retourner sur les traces de ses arrière-grands-parents, à Porto Rico. Sans prévoir que cette décision ébranlera l'équilibre de toute sa lignée. D'une écriture envoûtante, Jeanine Cummins déploie trois destins de femmes, des années 1970 à nos jours sur fond de mutations politiques et sociétales. Roman puissant sur l'exil, Parle-moi de chez nous est une exploration de la famille comme espace de transmission, mais aussi de non-dits et de vacillements. Alors qu'un ouragan frappe San Juan où Daisy s'est établie et la laisse grièvement blessée, Rafaela et Ruth devront s'unir et affronter leur passé.

Par Jeanine Cummins
Chez Philippe Rey

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Auteur

Jeanine Cummins

Editeur

Philippe Rey

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Parle-moi de chez nous

Jeanine Cummins trad. Christine Auché

Paru le 20/08/2026

519 pages

Philippe Rey

25,00 €

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