" Dans la portion la plus vilaine du village est construite une grange à douze côtés. Sa silhouette polygonale reproduit la forme d'une immense araignée montant la garde, pour s'assurer qu'aucun esprit ne puisse se dissimuler dans un coin. Le mal se rabat ailleurs. Les enfants qui germent aux abords de cette ferme finissent tous timbrés. " De sa chambre d'hôpital où il est interné, un homme revit son enfance au coeur d'une ferme laitière au Québec. Entre insomnies, délires chimiques et visites médicales, il se souvient du quotidien rythmé par le cycle infernal des bêtes et raconte la boue et le sang, les odeurs et les bruits au fil des saisons qui se succèdent inlassablement. Avec une écriture poétique, crue et sensorielle, Steve Poutré tisse l'histoire d'une famille où la folie court et celle d'une exploitationagricole où la violence règne. Un premier roman exceptionnel qui aremporté le prix du Gouverneur général.