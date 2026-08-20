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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Halte au feu

Stéphane Giusti

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Après Le Juif rouge , premier roman particulièrement remarqué lors de la rentrée littéraire 2024, Stéphane Giusti revient avec un deuxième texte puissant sur un angle mort de la fin de l'Algérie française : le 26 mars 1962 et la fusillade de la rue d'Isly. 26 mars 1962, Alger. Une semaine après les accords d'Evian, l'armée et l'OAS s'affrontent à Bab El Oued. Le temps d'une journée, six personnages sont précipités dans le crépuscule de l'Algérie française. Après sept ans de conflit, la colère le dispute au chagrin et à l'hébétude au sein de la population du Grand Alger. Il en va ainsi pour Lucien Perez, lieutenant de gendarmerie, Eliane et Daniel Ortega, militants communistes, MarieFrancoise et Odette Carbonel, filles de petits commerçants, ou Paul Keller, membre des commandos delta. Quand un tract de l'OAS appelle à manifester pacifiquement en signe de solidarité avec Bab El Oued, l'adhésion est massive. Le cortège, qui rassemble femmes et enfants, défilera sous le regard des soldats du 4e régiment de tirailleurs, posté sur le barrage de la rue d'Isly. Le drame se tiendra là, devant la Grande Poste. Egrenant heure après heure le compte à rebours tragique, Stéphane Giusti embrasse toute la complexité d'une guerre sale, dont les civils furent les premières victimes. A l'âge des amours naissantes, du désir lancinant, ses personnages se révéleront pris au piège du mensonge colonial et de l'histoire en marche.

Par Stéphane Giusti
Chez Seghers

|

Auteur

Stéphane Giusti

Editeur

Seghers

Genre

Littérature française

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Halte au feu

Stéphane Giusti

Paru le 20/08/2026

283 pages

Seghers

21,00 €

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