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#Roman francophone

Le contraire de la pudeur

Bethsabée Krivoshey

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Un roman qui saisit l'adolescence sans fard et sans tabou. Elisheva, dite Eli, est la petite dernière d'une famille de réfugiés argentins installés à Paris dans le quartier du canal Saint-Martin à la fin des années 1970. Début 2000, Eli a 15 ans. Elle vient de redoubler sa seconde après une année chaotique. Ses parents décident de l'envoyer dans un pensionnat où elle découvre les joies du partage, la sororité, mais aussi les déceptions, les conflits, les mensonges, les rumeurs, le poids de la réputation qui vous colle à la peau. C'est l'époque des cigarettes et des joints que l'on fume discrètement au fond de la cour, des confidences et de la découverte de la sexualité, des premiers baisers. Le week-end, Eli retrouve ses potes de Paris, ses parents, anciens hippies exubérants, et tout particulièrement sa mère solaire et si aimante. Mais Eli découvre brutalement que la vie ne tient qu'à un fil : en quelques mois, elle perd sa mère d'un cancer foudroyant, juste à la veille de Noël. Comment dès lors trouver un sens à toutes ces émotions paradoxales qui l'assaillent ? Au cours de cette année décisive, faite d'excès en tout genre, Eli quitte le royaume de l'enfance pour devenir une femme. Le Contraire de la pudeur est un premier roman bouleversant qui saisit avec une justesse impressionnante ce qu'est cette période particulière de l'adolescence. Bethsabée Krivoshey parvient à merveille à dépeindre ce moment de la vie où l'on passe par toutes les palettes des sentiments en un claquement de doigts.

Par Bethsabée Krivoshey
Chez Plon

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Auteur

Bethsabée Krivoshey

Editeur

Plon

Genre

Littérature française

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Le contraire de la pudeur

Bethsabée Krivoshey

Paru le 20/08/2026

288 pages

Plon

21,00 €

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