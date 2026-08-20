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Mon corps donné pour vous

Marouane Essadek

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Quand, à dix-sept ans, Carrie tombe enceinte, les Dobbs, qui l'hébergent depuis son enfance et la traitent en domestique, veulent se débarrasser d'elle. Or, en 1923 à Charlottesville (Virginie), il est aisé d'écarter une jeune femme pauvre et isolée, et même d'abolir son avenir. En complément de l'histoire de Carrie Buck, devenue à son corps défendant un cas d'école, Marouane Essadek raconte comment, au début du XXe siècle, quelques hommes ont mené ou encouragé des recherches scientifiques ouvrant la voie à des lois eugénistes votées aux Etats-Unis. Maniant aussi bien l'empathie pour l'une que l'ironie pour les autres, il dénonce les indignités dont peut se rendre coupable une nation persuadée de sa valeur supérieure et éclaire la fascination de nos sociétés pour la performance et la puissance.

Par Marouane Essadek
Chez Les Editions Noir sur Blanc

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Auteur

Marouane Essadek

Editeur

Les Editions Noir sur Blanc

Genre

Littérature française

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Mon corps donné pour vous

Marouane Essadek

Paru le 20/08/2026

360 pages

Les Editions Noir sur Blanc

22,90 €

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