Une histoire africaine de l'Afrique

"L'Afrique est le berceau de l'humanité, et pourtant peu de pans de son histoire, ancienne comme moderne, sont bien connus. Son passé est composé de captivants récits de reines guerrières, de rois, de chefs, de prêtres et de prêtresses, de puissantes civilisations qui se sont épanouies sur les berges de fleuves ou dans l'ombre de montagnes sacrées. Pour beaucoup, en revanche, l'histoire de l'Afrique commence seulement voici quelques siècles, avec l'arrivée des Européens. Elle est dominée par les questions de l'esclavage, de l'impérialisme et du colonialisme, et elle a été écrite essentiellement par des Occidentaux. Je souhaite ici présenter l'histoire de l'Afrique à toutes les lectrices et tous les lecteurs soucieux de dissiper la myopie due à une éducation post-coloniale". Traduit de l'anglais par Eric Faye Ce livre a reçu le soutien du Centre national du Livre au titre de l'aide à la traduction et de la Région Ile-de-France au titre de l'aide au projet éditorial exceptionnel. Coédition panafricaine du livre rendue possible par l'Alliance internationale de l'édition indépendante : Apic en Algérie, Ganndal en Guinée, Tombouctou au Mali, Le Fennec au Maroc, Presses universitaires d'Afrique au Cameroun, Amalion au Sénégal, Eburnie en Côte d'Ivoire. "Je suis impressionné par l'excellent travail de synthèse, de vulgarisation solide et d'ouverture abattu par Zeinab Badawi. Le tout est porté par un immense amour pour le continent africain". Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt pour La plus secrète mémoire des hommes (Editions Philippe Rey et Jimsaan, 2021) Née au Soudan, Zeinab Badawi est arrivée en Grande-Bretagne à l'âge de deux ans. Diplômée d'Oxford, elle a mené une longue carrière de journaliste télé a la BBC. Sa série "l'Histoire de l'Afrique avec Zeinab Badawi", a rencontré un vif succès, tout comme la version originale de ce livre publiée en 2024 par Penguin Random House. Elle préside aujourd'hui la School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres.